Forkliftle tarihi taşları çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hitit dönemine ait taşları forkliftle kaldırıp çalmaya çalışan hırsızları suçüstü yakaladı.

Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde tarihi taşların çalındığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri süratle olay mahalline intikal etti. Mahalledeki köy konağı önünde bulunan Hitit döneminden kalma tarihi mermer aslan taşı forkliftle yerinden kaldırarak çalmaya çalışan H.C., İ.E. ve B.D. suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı çalışmada hırsızların 7 kişi olduğu belirlendi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen çalışmalarda A.Ç. ve S.T. adlı şüpheliler kaçtığı Aydın ilinde, V.D. ve F.A. ise Ankara'da yakalandı. Olay yerinde bulunan forklifte ve 1 minibüse el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor. - ANKARA