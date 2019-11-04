Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bu arada olay yerinden aracıyla kaçan H.C, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak'ta seyir halindeki forkliftte yüklü olan demirlere, H.C. (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın ardından demirler sokaktan geçen sepetli motosikletin üzerine düştü.

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