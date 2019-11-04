Son Dakika Haberleri: Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, forkliftteki demirlerin sepetli motosikletin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, forkliftteki demirlerin sepetli motosikletin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak'ta seyir halindeki forkliftte yüklü olan demirlere, H.C. (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın ardından demirler sokaktan geçen sepetli motosikletin üzerine düştü.

Motosiklette bulunan Gül E. (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Döne E. (20) ile hafif yaralanan Gül E'nin 2,5 yaşındaki çocuğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden aracıyla kaçan H.C, polis ekiplerince yakalandı.

Polis, ölen kadının yakınlarının da geldiği olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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