Form'a Dunham-Bush'tan Satış Ödülü

İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Form Şirketler Grubu, 47 yıldır temsilciliğini yaptığı Amerikan kökenli Dunham-Bush firması tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi distribütörleri toplantısında ödüle layık görüldü. Form Şirketler Grubu bünyesindeki Form Endüstri Ürünleri, 19 Mart'ta Dubai'de gerçekleştirilen bu toplantıda 2018 yılında gösterdiği üstün satış performansı sayesinde ödülün sahibi oldu.

1972 yılında üstlendiği Türkiye temsilciliğini 47 yıldır üstün başarıyla sürdüren Form Şirketler Grubu adına , 19 Mart 2019'ta Dubai'de düzenlenen Dunham-Bush Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi distribütörleri toplantısına Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun ve Form Endüstri Ürünleri Genel Müdürü Toni Timirci katıldılar. Form Şirketler Grubu'nun iştiraklerinden Form Endüstri Ürünleri, Dunham-Bush'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi distribütörlerini bir araya getiren bu toplantıda 2018 yılında gerçekleştirdiği olağanüstü satış performansı ile ödüle layık görüldü.

Dünya pazarının öncü firmalardan biri olan ve birçok ülkede faaliyet gösteren Amerikan kökenli Dunham-Bush, özellikle büyük kapasiteli vidalı soğutma grupları, santrifüj grupları ve buz depolama sistemleri bazında oteller, fabrikalar, iş merkezleri gibi mekanlara geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Dunham-Bush su soğutmalı serisinde iki kompresörlü ve her bir kompresörü frekans kontrollü vidalıda 2.650 kW ve santrifüj soğutma gurupları ile 14.000 kW'a kadar tek cihazda istenilen kapasiteyi sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra sahip olduğu Amerikan AHRI laboratuvar test belgeleri ile tüm modellerinde kapasite ve verimlilik garantisi güvencesi veriyor.

Türkiye ve Ortadoğu'da Dunham-Bush kompresör revizyonu ve tamir etme yetkisine sahip tek yetkili firma olan Form Şirketler Grubu, sağladığı yurt içi, yurt dışı ve saha eğitimleriyle satış ve teknik ekiplerininin bilgilerini sürekli güncelleyerek bu başarının süregelmesini hedefliyor.