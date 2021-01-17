Forma Montero'nun! - Son Dakika

Forma Montero'nun!

17.01.2021 19:32
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Beşiktaş'ta cezalı Wellinton'un yerine kimin oynayacağı sorusu cevabını buldu.

Beşiktaş'ta cezalı Wellinton'un yerine kimin oynayacağı sorusu cevabını buldu. Sergen Yalçın, stoperde formayı Montero'ya verdi.

Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi gözler siyah-beyazlı takımın savunmasında, Vida'nın partnerinin kim olacağıydı. Hafta boyu idmanlarda bu görev için Necip-Montero savaşı verilirken, formayı Montero aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide Vida'nın yanında 21 yaşındaki İspanyol oyuncuyu görevlendirdi.

Son 3 lig maçında yedek soyunan genç savunmacı, ligin 12. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde 11'de görev almıştı. Montero 15. hafta oynanan Sivasspor mücadelesinde ise 67. dakikada Vida'nın yerine sonra girmişti.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Forma Montero'nun! - Son Dakika


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