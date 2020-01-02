Formalar dolapta değil sahada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Formalar dolapta değil sahada - Son Dakika

Formalar dolapta değil sahada

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Büyük Erkekler Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ne galibiyetle başladı.

Formalar dolapta değil sahada, System.String[]

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Büyük Erkekler Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ne galibiyetle başladı.


Basketbol branşında alt yapı modeli ile farklı yaş gruplarında parke üzerinde mücadelesini sürdüren yeşil -siyahlı ekip, ustaların performanslarını sergileyecekleri ligde de zirveyi hedefliyor.


Potada basketbolseverlerin büyük ilgiyle beklediği Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde fikstürün işlemesiyle birlikte seyir zevki yüksek müsabakalar da birbirini takip etmeye başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen yerel alt yapı liglerinde farklı yaş gruplarında faaliyet gösteren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde de gençler ve tecrübeli oyunculardan kurulu ekibiyle parke üzerindeki yerini aldı.


Yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, basketbol branşında da miniklerden büyüklere tüm yaş gruplarında sporcuların faaliyetlerini nitelikli şartlarda sürdürebilmesi adına Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile iş birliği içerisinde farklı projeler hayata geçirirken sporcu, antrenör ve hakem eğitimlerini de desteklemeyi sürdürüyor.


"Basketbol camiamızı yürekten kutluyorum"


Büyükler Erkekler Basketbol Ligi'nde yaş sınırlaması olmadığından farklı yaş gruplarındaki tüm basketbolcuların müsabık faaliyetlerini sürdürebildiğini ve bu kategoride düzenlenen organizasyonların sezon boyunca başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol camiasını kutladı. Fadıloğlu, yerel liglerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Basketbol Federasyonumuz tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Basketbol Ligi gençlerle birlikte yetişkin yaşlardaki basketbol tutkunlarını da parke üzerinde buluşturuyor. Bu oluşum, yaşam boyu spor faaliyetleri adına çok değerli. Sürece katkısı olan tüm basketbol camiamızı yürekten kutluyorum. Alt yapılarda müsabık faaliyetlerini yaş statüsünden dolayı tamamlayan sporcuların formaları dolaplarda kalmak yerine sahada olmaya devam ediyor. Bu yıl müsabık ekibimiz, kadrosunu gençler ve tecrübeli abilerinden oluşuyor. Bu durum, doğal bir tecrübe paylaşımı da sağlayacak. Tüm yarışmacı ekiplere başarılar diliyorum. Basketbol adına seyir zevki yüksek bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 isimli adamın isyanı! İki kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapis yattı
Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:12 Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
17:12 Hadim'de eğitime kar engeli - Son Dakika
17:12 Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket - Son Dakika
17:11 Nakliyeciler TEM otoyolunu kısa süreli trafiğe kapattı - Son Dakika
17:07 Vali Memiş'ten Erzurum Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Formalar dolapta değil sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]