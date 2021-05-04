Formalarını giyerek iftar ve sahurda kumanya dağıtıyorlar - Son Dakika

Üsküdar'da gönüllülerden oluşan ve kendilerine "İyilik Takımı" ismini veren bir grup genç, ramazan ayı boyunca trafikte kalan, hastane acil servislerinde bekleyen vatandaşlara iftar ve sahurda ikramlarda bulunuyor.

"Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz" anlayışıyla bir araya gelen 5 kişilik gönüllü grubu çalışmalarını, belirledikleri "fikstür" çerçevesinde sürdürüyor.

İftar ve sahur ikramlarını vatandaşlara dağıtırken forma giyen ve bu sayede vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran grup üyeleri, sosyal medyada açtıkları "İyilik Takımı" hesabıyla da gönüllülerin desteğini bekliyor.

Trafikteki yoğunluktan dolayı iftarını açamayan ve hastanelerin acil servislerinde sahur için yiyecek bulamayan insanlara kumanyalar dağıtan gönüllüler, bu sayede birçok kişiyi mutlu ediyor.

"Amacımız takım olgusunu oluşturup her bölgede faaliyetlerde bulunmak"

Aynı zamanda İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Başkan Yardımcısı da olan takım kaptanı Hasan Göktaş, yürüttükleri çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülerden gelen projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Göktaş, "A takımı, paf takımı ve minik takım olmak üzere üç kategoride faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ekibimiz uygun görülen projeleri faaliyete geçiriyor. Gönüllülerimiz tarafından hastane acil servislerinde sahurluk ihtiyacının olduğu bilgisi bize ulaştırıldı. Proje değerlendirildi ve gönüllü arkadaşlarımızla hastane acil servislerinde sahurluk dağıtımı yaptık." ifadelerini kullandı.

İftarlık, sahurluk ikramı, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtımı gibi çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, sosyal medya üzerinden aylık fikstür yayınladıklarını ve projeleri duyurduklarını, gönüllü olarak katılmak isteyenlerle bu projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu iyilikleri herhangi bir sınıf, harita veya sınır çizmeden yapmaya çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Oluşturmak istediğimiz şey tamamen bir takım ruhu. Takımda yer alan herkesin bir parçası olduğu, yani takımdaki bir mevki gibi kalesinden forvetine kadar herkesin bir işin ucundan tuttuğu bir çalışma olmasını istiyoruz. Amacımız takım olgusunu oluşturup her bölgede faaliyetlerde bulunmak." diye konuştu.

Göktaş, bu çalışmalardan dolayı olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.