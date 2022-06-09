Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022] - Son Dakika
Üye Girişi

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

09.06.2022 15:39
Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

2022 itibariyle format sonrası yüklenmesi gereken programlar ve yazılımlar hangileri? Sizler için derledik...

Yeni bir bilgisayar satın alındığında veya sıfırdan bir kurulum gerçekleştirildiğinde yapılan ilk işlemlerden birisi de genellikle gerekli programların yüklenmesi oluyor. Peki 2022 itibariyle format sonrası yüklenmesi gereken programlar ve yazılımlar hangileri? Sizler için derledik…

SSD hız testi nasıl yapılır? (SSD performansı)

Format sonrası hangi programlar yüklenmeli?

Sürücü güncellemeleri

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

Bir format işleminden sonra yapılması gereken ilk şey bilgisayarınızdaki sürücülerin güncel olup olmadığını kontrol etmek. Burada genellikle sürücüleri otomatik olarak bularak güncelleyen üçüncü parti uygulamalar kullanılsa da bazı durumlarda yanlış güncellemelerin yüklenerek çeşitli hatalara neden olması nedeniyle bu gibi yazılımları çok fazla önermiyoruz. Aygıt Yöneticisi üzerinden manuel olarak sürücü güncellemelerinin yapılması daha sağlıklı olacaktır.

İnternet tarayıcısı

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

Dijital dönüşümün lokomotifi internetle buluşabilmek için birçok tarayıcı mevcut. Windows'un varsayılan Microsoft Edge tarayıcısını sevmiyorsanız, format sonrası yüklenmesi gereken programlar listesinin başında bir internet tarayıcısı olmalı. StatCounter'ın geçen hafta yayınladığı rapora göre Google Chrome, yüzde 67'lik pazar payıyla bu alanda lider konumda.

Antivirüs programları

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

2022 itibariyle kötü amaçlı yazılımların sayısı tavan yaptı. Kullanıcı verilerinin çalındığı haberleriyle sıklıkla karşılaştığımız bu süreçte Antivirüs programlarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu nedenle format sonrası yüklenmesi gereken programlar listesinin en üst sırasında bu tür uygulamalar olmalı. Aynı şekilde Microsoft'un varsayılan olarak kullanıcılara sunduğu Windows Defender da kullanılabilir. Öte yandan üçüncü parti Kaspersky, Avast, AVG ve McAfee'yi de tercih edebilirsiniz.

Ofis programları

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

Belge, elektronik tablo ve sunum gibi işlerle uğraşıyorsanız, format sonrası ofis programlarını yüklemeniz gerekiyor. Burada Microsoft'un Office paketi ön plana çıksa da ücretli olması nedeniyle ücretsiz olan alternatifleri de sıklıkla kullanılıyor. Bunlara The Document Foundation tarafından geliştirilen ofis yazılım seti LibreOffice'ı örnek gösterebiliriz.

Medya oynatma yazılımları

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

Windows'un varsayılan olarak kullanıcılara sunduğu bir medya oynatma uygulaması olsa da format sonrası genellikle üçüncü parti programlar bilgisayarlara yükleniyor. Bu alanda VLC Media Player veya GOM Player gibi birçok yazılım öne çıkıyor. Bunlardan birisini tercih edebilirsiniz.

Dosya arşivleme uygulamaları

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

İnternetten indirilen programlar ve yazılımlar çoğu zaman arşivlenmiş bir yapıyla karşımıza çıkar. Bu noktada dosya arşivleme ve çıkarmaya yarayan programlara ihtiyaç duyarız. Format sonrası yüklenmesi gerekenlerden birisi de bu tür yazılımlar olmalıdır. Kullanıcılar, 7-zip ve WinRAR gibi uygulamaları tercih edebilir.

Windows bakım programları

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022]

Format sonrası indirilmesi gereken programlar denince akıllara ilk olarak sistemdeki gereksiz dosyaları, çerezleri ve bilgileri silerek yer açan Windows bakım uygulamaları geliyor. Kullanıcıların burada en çok tercih ettiği yazılım CCleaner diyebiliriz. Ancak bu, üçüncü parti bir program konumunda. Microsoft'un ilgili uygulamayla aynı işleri yapan yerleşik bir hizmeti olduğunu da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, format sonrası hangi programları ilk önce yüklüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Vali Dağlı: 'Samsun yatırımcılara gereken desteği sunmaya hazır' Vali Dağlı: 'Samsun yatırımcılara gereken desteği sunmaya hazır' Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı Uzmanlar mevsim geçişinde alerjisi olanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022] - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:43:18. #1.13#
SON DAKİKA: Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022] - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement