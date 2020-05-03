Formda BATE Borisov, Neman'ı konuk ediyor! iddaa'da banko...

Bu bir ilandır
BATE - NEMAN
BATE hafta arasında, Slavia Mozyr'a 1-0 kaybettiği yarı final ilk maçının rövanşını 2-0 kazandı ve adını Belarus Kupası'nda finale yazdırdı. 2 yenilgiyle açtıkları sezonda, son 4 maçta 10 puan toplayıp üst sıralara tırmanmayı başardılar.
Son maçlarda sakatlığı sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Yevgeniy Berezkin dışında takımda önemli bir eksik yok.
Neman ise geçtiğimiz hafta, sezonun sürpriz başlangıçlarından birine imza atan Energetik-BGU karşısında 3-0'lık net bir galibiyet almıştı.
Sağ açık Pavel Tseslyukevich'in sakatlığı sürüyor, kadroda olmayacak. Ligde henüz süre almayan Maksim Yablonski'nin durumu maç saati netlik kazanacak.
İki takım arasında oynanan son 11 lig maçını BATE kazandı!
%22'lik kesim ev sahibinin 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyor...
Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!