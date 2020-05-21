Formda Zhodino, düşüşteki Neman'a konuk oluyor! iddaa'da galibiyetlerine...

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NEMAN - ZHODINO



BATE yenilgisi sonrası evinde Rukh Brest'i konuk eden Neman, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılıp son 4 haftada 3. mağlubiyetini almış ve iyice ligin dibine doğru inişe geçmişti.



Kadronun önemli isimlerinden Volodymyr Koval sakat, yerine hücumun en ilerisinde Gleb Rassadkin'i izleyebiliriz. Son 2 lig maçını kaçıran Giorgi Kantaria'nın durumu ise maç saati netleşecek.



Son 6 lig maçından 12 puan çıkartıp zirveye ortak olan Zhodino'da ise 3-1 kazanılan Gorodeja maçını hastalığı yüzünden kaçıran tecrübeli kaleci Vladimir Bushma'nın durumu belirsiz.



Sağ açık Mikhail Afanasjev ile sağ bek Vladimir Shcherbo sakat. TD Yuri Puntus son maçlarda sağ kanadı Dmitri Aliseyko ile Andrey Khachaturyan'a emanet ediyor.



İki takım arasında oynanan son 12 maçın sadece 1'ini Neman kazanabildi, yalnızca 2'sinde Zhodino'ya gol atabildi.



%31'lik kesim son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen deplasman ekibinden 3 puan bekliyor.



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