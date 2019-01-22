Son Dakika Haberleri: Formet, ihracatı katlamayı hedefliyor

Formet, ihracatı katlamayı hedefliyor

1 saat önce

Kapı grubunda yaklaşık 80, ev aletleri grubunda ise 40'tan fazla ülkeye ürün gönderen Formet, 2019 yılında ihracatını iki kat artırmayı hedefliyor.

Formet, ihracatı katlamayı hedefliyor, System.String[]
Kapı grubunda yaklaşık 80, ev aletleri grubunda ise 40'tan fazla ülkeye ürün gönderen Formet, 2019 yılında ihracatını iki kat artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:35 

Ekonomi
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