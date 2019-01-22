Formet, ihracatı katlamayı hedefliyor
1 saat önce
Kapı grubunda yaklaşık 80, ev aletleri grubunda ise 40'tan fazla ülkeye ürün gönderen Formet, 2019 yılında ihracatını iki kat artırmayı hedefliyor.
Kapı grubunda yaklaşık 80, ev aletleri grubunda ise 40'tan fazla ülkeye ürün gönderen Formet, 2019 yılında ihracatını iki kat artırmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:35
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