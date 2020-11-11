Formula 1 araçlarından kıtalar arası "pit-stop" - Son Dakika

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının gerçekleştirdiği tanıtım filminin çekimleri tamamlandı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde çekilen tanıtım filminin son aşaması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım filminde Formula 1 takımlarından Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly yer aldı.

Çekimler kapsamında pilotlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dünyanın ilk kıtalar arası "pit-stop"unu icra etti.

Dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması planlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy-Bebek sahil yolu, Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlara yer verildi.

Vali Yerlikaya: "İstanbul, yarışa en güzel şekilde hazırlandı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya, "İstanbul, bütün kurum ve kuruluşlarıyla güzel bir iş birliği göstererek yarışa en güzel şekilde hazırlandı. Aslında heyecanımız biraz eksik. Formula 1 sevenleri bu yarışı izlemek isterdi ancak Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında onlarla ekranda buluşacağız. Bu yarış seyircisiz gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarında çok özel çekimlerin yapıldığını belirten Yerlikaya, "Çok sürprizlerimiz var. İstanbul, 2 kıtanın üzerindeki dünyanın en güzel şehri. Bizim medeniyetimizin başkenti. Hani Napolyon'un bir sözü var ya; 'Dünya eğer tek bir devlet olsaydı İstanbul o devletin başkenti olurdu' sözü. Bu mekanlarda arkadaşlarımız sabırla ve çok büyük heyecanla çekimler yaptı. İzlediğinizde hayranlık duyacaksınız." diye konuştu.

Türkiye Grand Prix'si öncesi bazı ilklerin gerçekleştiğinin de altını çizen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İki kıta arasında Avrasya Tüneli'nde denizin altından koşuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde karşılıklı araçlar geçti ve 'pit-stop' gerçekleşti. Formula 1'in İstanbul'da gerçekleşmesini sağlayan ve destekleriyle bizim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Intercity İstanbul Park'ı çok kısa bir sürede mükemmel hale getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yarışı izlemek için heyecanlanıyorum. İstanbul Park, Formula 1 araçlarını özledi. Biz de pilotları çok özledik. Güzel ve kazasız bir yarış olmasını temenni ediyorum."