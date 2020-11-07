Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi - Son Dakika

Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi

07.11.2020 18:00
Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi, System.String[]

Formula 1 heyecanını İntercity İstanbul Park'ta yaşatacak olan F1 araçları ve malzemelerini taşıyan 5. kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına geldi.

Formula 1 heyecanını İntercity İstanbul Park'ta yaşatacak olan F1 araçları ve malzemelerini taşıyan 5. kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına geldi.

9 yıl aranın ardından İstanbul'da yapılacak Formula 1 için hazırlıklar devam ediyor. İntercity İstanbul Park'ta yarış öncesi pist bakımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanını yaşatacak olan F1 araçları ve malzemeler Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına geldi. Formula 1 araçları ve ekipmanları, Boeing 747-8F tipi uçakla saat 15.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptı. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı kargo bölümüne yanaşmasının ardından Formula 1 araçları ve malzemeleri uçaktan indirildi. Araç ve malzemelerin taşımacılığını Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi(SAWKOOP) üstlendi. Operasyon kapsamında 5. Kargo uçuşu gerçekleşirken araç ve malzemelerin yarış sonrası yine aynı şekilde kargo uçaklarıyla Sabiha Gökçen Havalimanından götürülmesi planlanıyor.


Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi
Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi
Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi
Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi
Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi
Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi
Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi

İstanbul Park, Sabiha Gökçen, Formula 1, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Formula 1 araçlarını taşıyan kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi - Son Dakika


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