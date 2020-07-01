Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ile geri dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika

Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ile geri dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1'deki en iyi performansa sahip araçlar ve en hızlı pilotlar pistlere geri dönmeye hazırlanıyor.

Formula 1'deki en iyi performansa sahip araçlar ve en hızlı pilotlar pistlere geri dönmeye hazırlanıyor. Mart ayında Avustralya'nın Melbourne kentinde başlaması beklenen Formula 1 sezonunun tüm yarışları pandemi nedeniyle iptal edilmiş veya ertelenmişti. Merakla beklenen, dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonlarından Formula1 Dünya Şampiyonası'nda takvim belli oldu.

Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı


F1 2020 sezonu, 5 Temmuz'da Red Bull Ring'de Avusturya Grand Prix'si ile başlıyor. İlk Grand Prix olan Avusturya pist tur rekorunu 'Uçan Fin' lakaplı pilotu Kimi Raikkonen (2018) elinde bulunduruyor. Uzun bir bekleyişin ardından, tüm gözler Dünya Şampiyonası sezonunun başında Avusturya'da olacak! Heyecanla beklenen bu yarış 5 Temmuz saat 16: 10'da S Sport'tan ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak izlenebilecek.


F1 hayranlarının merakla beklediği yeni sezonun tüm yarışları, antrenman ve sıralama turları S Sport Plus'ın kullanıcı dostu özellikleriyle ister evde geniş ekranda ister cepte, her yerden izlenebilecek. S Sport Plus kullanıcıları kaçırdıkları veya tekrar izlemek istedikleri yarışları da uygulamanın F1 kategorisinde bulabilecekler.


Ayrıca birbirinden keyifli röportajların, kamera arkası görüntülerin ve özel programların yer aldığı Formula 1 Özel kategorisi yeni içeriklerle sezon boyunca S Sport Plus'ta olacak.


S Sport Plus'a üye olan kullanıcılar yeni sezonunun yanı sıra son üç sezonun tüm yarışlarını da platform üzerinden izleyebilecekler.


Formula 1 2020 sezonu, 29 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'i ile sona erecek. Bu sezon pistlerde yeni bir hız rekorunun kırılıp kırılmayacağı ise şimdiden merak ediliyor. Hız tutkunları Formula 1 2020 heyecanını Türkiye'de S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak takip edebilecek. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. Kanal, TV + 77. Kanal, Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.


2020 Formula1 Dünya Şampiyonası takvimi şu şekilde:


5 Temmuz – Avusturya


12 Temmuz – Avusturya


19 Temmuz – Macaristan


2 Ağustos – Britanya


9 Ağustos – Britanya


30 Ağustos – Belçika


6 Eylül – İtalya


27 Eylül – Rusya


25 Ekim – ABD


01 Kasım – Meksika


15 Kasım – Brezilya


29 Kasım – Abu Dhabi

Avusturya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:45 

Son Dakika Spor Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ile geri dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:49 Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu 12:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor 12:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı 12:23 İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak 12:08 Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki 00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
13:49
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
12:47
Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı
12:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
12:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
12:32
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
12:30
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:21
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı
11:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 14:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ile geri dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]