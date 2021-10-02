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Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi

02.10.2021 12:51
Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası öncesinde pistte incelemeler yaparak basın...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası öncesinde pistte incelemeler yaparak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, İstanbul'un dünyadan turist çeken en önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sadece bir mega kent değil aynı zamanda nüfusuyla orantılı şekilde dünyadan turist çeken en önemli şehirlerden biri. Kovid-19 ile beraber dünyada hava trafikleri kapandı ve aşının bulunması ve hızlı bir şekilde tüm dünyada uygulanmaya başlamasıyla birlikte birçok hava trafiği de tekrar etkili bir şekilde açılmaya başlandı. İstanbul sadece değerleriyle ön planda değil mevcut altyapısıyla da ön planda. Dünyanın en büyük ikinci havalimanına sahip.

Önümüzdeki ay itibarıyla da dünyanın en önemli en değerli cruise limanlarından biri Türkiye'de açılacak. Yani altyapı diye baktığınız zaman turizm altyapısı olarak en büyük ve en önemli altyapıları da zaten sahip bir şehirden bahsediyoruz. Bu bağlamda sizin bu değerlere sahip olmanız kültürel, arkeolojik ve tabiat varlıkları açısından ne kadar sahip olursanız olun bunlar tek başına cazibe noktası oluşturmanız için yeterli olmuyor. Turizm dendiği zaman bütün bu sahip olduğunuz özelliklerin farkındalığının tüm dünyada sağlanması gerekiyor. Bu özelliklerinizin en iyi şekilde anlatılarak rakiplerinizden de ayrışmanız gerekiyor."

"Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1'in İstanbul organizasyonuna destek verme kararı aldık"

Ayrışma konusunda en büyük silahlarının kültür-sanat ve sportif etkinlikler olduğunun altını çizen Ersoy,

Çünkü böyle büyük bir mega kenti tanıtırken uluslararası arenada ses getiren kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu bağlamda Formula 1 dünya çapındaki en etkili sportif olaylardan bir tanesi. Intercity başkanımızın da söylediği gibi iki milyara yakın seyirci kapasitesine sahip. Pandemi sebebiyle de insanlar pistlerden uzak kaldılar. Birçok etkinlikten uzak kaldılar. Açılmalar başlayınca da açıkçası öncelikli olarak ilk açılan yerlere gelip tekrar kaybettikleri vakti tekrar hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorlar.

Eskiye dönüşün en anlamlı mesajının verildiği etkinlikler şeklinde de bu gelişiyor. Biliyorsunuz bu etkinlikler biraz da pahalı etkinlikler. Sahip olduğu ve yarattığı ilgi sebebiyle de doğal olarak çok fazla finansal destek gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı 2019'da hizmete girdi. Biz Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1'in İstanbul organizasyonuna destek verme kararı aldık. Bizim isteğimiz arzumuz inşallah Intercity bu organizasyonu İstanbul'da kalıcı hale getirir tekrar. Standart programa dahil eder. Biz de bu bağlamda ihtiyaç da olursa Turizm Geliştirme Ajansı bünyemizdeki turizm geliştirme ajansı vasıtasıyla daha fazla katkı vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

"Bu tarz etkinlikler başka uluslararası etkinlikler için de cazibe noktası oluşturuyor"

Bakan Ersoy, bu tarz etkinliklerin başka uluslararası etkinlikler için de cazibe noktası oluşturduğuna vurgu yaparak, "Siz bu tarz etkinliklerin sayısını arttırdıkça diğer uluslararası etkinliklerin de hedef ülkesi haline geliyorsunuz. Bu tarz organizasyonlar için bu çapta değerli lokasyonlar, değerli şehirler de önemli. Yani onlar da aslında bu tarz şehirlerde bu organizasyonları gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü turistik altyapısı, konaklama altyapısı ve ulaşım altyapısı diye baktığınız zaman en rahat organizasyonların gerçekleştirileceği şehirlerden bir tanesi burası. Her şeyden önce suni bir şehir değil, doğal bir şehir burası. Binlerce yıllık geçmişi olan bir şehir. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda herkesin çıkarlarının birleştiği turistin de en keyifli şekilde bu tarz etkinliklere katılacağı bir ortam oluşmuş oluyor. İnşallah kalıcı hale getiririz el birliğiyle. Biz de üstümüze düşen ne varsa bundan sonraki organizasyonlar için artan oranda destek vermeye devam etmek istiyoruz. İnşallah başarılı bir organizasyon olur. Daha nicelerine ev sahipliği ederiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Tüm asfaltlarını büyük bir hassasiyetle yeniledik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 200 ülkedeki 250'nin üzerindeki yayıncı kuruluşun yakından takip ettiği F1 yarışlarının 2 milyarın üzerinde insan tarafından yakından takip edildiğini belirterek "2005 ile 2011 yılları arasında ülkemizde yedi kez düzenlenen bu dev organizasyon, dokuz yıl aradan sonra 2020 yılının Kasım ayında ülkemizde düzenlendi. 2020'deki organizasyonel başarıdan dolayı İstanbul bu yıl F1 yarışlarının takvimine alındı." dedi.

2005 yılında yapılan ve aradan geçen on beş yılda küçük onarımdan geçen pistler ve servis yollarını yenilediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "2020 yılında; Intercity İstanbul Park'ın 5 bin 338 metrelik pisti ile birlikte, pit-stop alanları ve servis yolu ile birlikte tüm asfaltlarını büyük bir hassasiyetle yeniledik. Intecity İstanbul Park'ta 90 bin metrekarelik asfalt kullandık. Tüm alanın işaretlemeleri tamamladık. 2021 F1 yarışları için bu yıl da asfalt yüzeyinde bulunan bitüm ve film tabakasını sildik. Bu şekilde, pist yüzeyinin ıslak ve kuru durumlarda tutunma kapasitesini maksimum düzeye çıkardık. Alandaki trafik levhalarını yeniledik, geçici bilgi levhaları oluşturduk. 27 bin 376 metrekarelik yatay işaretlemeleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Uluslararası düzeydeki büyük spor, sanat ve kültür etkinliklerinin seçiminde, ülkeler kadar dünyaca ünlü marka şehirlerin tercih edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bizler de bir dünya markası olan İstanbulumuzun ulaşım ve iletişim altyapılarını güçlendirerek, mega kentin marka değerinin artırılması için icraat üretiyoruz. Bu vesileyle 6-7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğimiz '12.Ulaştırma ve Haberleşme Şuramızın duyurusunu yapmak istiyorum. Atatürk Havalimanı Yerleşkesi C Terminali'nde gerçekleştireceğimiz şurada, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemleri ile politikalarını uluslararası düzeyde ele alacağız. Biz, bu şehri ve İstanbulluları çok seviyor, her zaman ve bu zeminde yanlarında ve yakınlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

"100 bin kişiyi ağırlamayı düşünüyoruz"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'i izlemek için 30 binin üzerinde yabancı turistin Türkiye'ye geleceğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen Formula 1'in en heyecan verici yarışlardan biri olduğunu aktaran Vural Ak, "Formula 1'i Türkiye'ye getirme görevi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bize verildiğinden itibaren büyük çabalar sonucu geçen sene 2020'deki İstanbul yarışı gerçekleşti. Yarış çok ilgi çeken bir yarış oldu, yaklaşık 2 milyar insan en başarılı yarış ödülünü almamızı sağladı. İstanbul ve Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıttığımızı düşünüyorum. İstanbul, Asya ve Avrupa'nın birleştiği medeniyetler merkezi bir nokta. Kendi başına bir marka olan İstanbul'un içinden daha küçük markalar olan Formula 1 gibi aktivitelerle zenginleştirmek hepimizin görevi. İstanbul Park, dünyanın en heyecan verici pistlerinden biri. 8-9-10 Ekim'de Formula 1'in Türkiye ayağını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen seneki yarışın dünyada 2 milyar kişi tarafından izlendiğini belirten Ak, "Bu sene de aynı sayıda insanın izlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu kadar çok insana başka tanıtım imkanı olmadığını düşünüyorum. Kovid önlemlerinden dolayı kapasitemiz daha fazla olmasına rağmen maksimum 100 bin kişiyi ağırlamayı düşünüyoruz. Son zamanlarda artan yabancı ilgisiyle bilet satışları hızla gidiyor. Yaklaşık 30 binin üzerinde yabancı misafiri İstanbul'da ağırlayacağız. Sadece o hafta sonunda 150-200 milyon dolar civarında İstanbul'a bir girdi olacağını düşünüyorum. Bundan da önemlisi İstanbul'un rafine bir organizasyona ev sahipliği yapmasıdır. Başarıyla bu organizasyonun altından kalkacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki yarışa büyük bir ilginin olduğunu açıklayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı, "Kovid'den dolayı her şey daha farklı ama aşı konusunu ülkemizde çözdüğümüz için burada 100 bin kişi olacak. Bıraksak daha fazla olacaktı. Gençler bu işe çok meraklı, her yaştan çok seyirci var, ilgi alaka çok yüksek. Hükümetimizin aldığı tüm kovid tedbirleri uygulanarak rahat bir şekilde 100 bin kişiyi burada ağırlayacağız. Biletlerin büyük kısmı satışa çıktıktan 1 hafta sonra bitti. Formula 1 tüm dünyada aynı standartlarda gerçekleştiriliyor. Masrafları da avro ve dolar olarak ödeniyor. Bizim buradaki tüm gelirimiz Türk lirası bilet satışlarından olduğu için dolar ve avroya döndüğümüzde bizim burada sattığımız biletler dünyada açık ara en ucuz biletler." değerlendirmesinde bulundu.

Vural Ak, İstanbul'daki yarışın sloganının "Challenge eight" olması hakkında ise, "Sekiz nolu virajımız dünyada ikonik bir viraja dönüştü. Burayı tasarlayan Alman mimar, burayı inşa ederken çok güzel bir hareket yapıp, tepeleri bozmadan aralarından yolu geçirerek pisti yaptığı için bizim tüm virajlarımız aslında tabii virajlar. Bu pilotlar açısından çok zevkli ve zor hale geliyor. Arabaların süspansiyon ve lastik ayarları süreleri çok etkiliyor. 8. virajı yanlış dönen çok vakit kaybediyor, iyi dönen çok vakit kazanıyor. Çok sıkı bir fiziksel performans gerektiriyor. Bu nedenle tüm dünyada ünlü oldu. Sekizinci virajla ilgili slogan da buradan geliyor." ifadelerini kullandı.

Formula 1'in yeni üst yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin davetlileri olarak haftaya Türkiye'ye geleceğini açıklayan Ak şöyle konuştu:

"Önemli görüşmeler yapacağız ama Sayın Turizm Bakanımızın biraz önce verdiği müjde muhteşem. Çünkü tüm dünyada bu olayın kamunun finansal gücüyle yapıldığı bilinirken, biz iki senedir kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Ama pandeminin etkisi ekonomiden kalkmak üzere seneye her şey normal maliyetine geri dönmek üzere. Tekrar yüksek maliyetler konuşulacak. Biz 10 yıllık kontrat yapmak için çok konuştuk, mesafede aldık. Umuyorum bu yarışın sonunda bir imzayla kalıcı bir tarihle İstanbulumuzda organize etmiş olacağız. Ama bu özel ve kamunun birlikte yapacağı bir şey. Bugün aldığımız haber de bunun çok önemli bir desteği oldu. Teşekkürler sayın bakanım."

Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi
Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi
Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi
Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi
Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Park, Formula 1, Vural Ak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Formula 1 basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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