Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi - Son Dakika

Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi

13.11.2020 20:11
Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi, System.String[]

FORMULA 1 CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarını takip etmek üzere Türkiye'ye geldi.

FORMULA 1 CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarını takip etmek üzere Türkiye'ye geldi. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacak yarışlar hakkında konuşan Carey, "Oldukça heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Formula 1 CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey, Formula 1 yarışlarının 14. etabı olan 'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'yi izlemek üzere Türk Hava Yolları'nın tarifeli Los Angeles uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda "İGA Pass" (Özel Yolcu Programı) görevlileri tarafından karşılanan Chase Carey, burada basın mensuplarına İstanbul yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarının İstanbul'da yapılacak olması nedeniyle oldukça heyecanlı olduğunu belirten Carey, "Bu yarış için ilk defa buradayım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Daha önce İstanbul'da birkaç kez bulunmuştum. Buradaki bütün takımlar ve pilotlar çok heyecanlı" diye konuştu.

"İSTANBUL YARIŞLARINA DAİR UZUN VADELİ PLANLAR ÜZERİNDE KONUŞUYORUZ"

Chase Carey, gelecek yıl yapılacak Formula 1 yarışlarına yönelik program ile ilgili soruları da cevaplandırdı. 2021'in takviminin geçen hafta duyurulduğunu hatırlatan Carey, şunları söyledi: "İstanbul şu anda takvimde görünmüyor. Fakat İstanbul yarışlarına dair uzun vadeli planlar üzerinde konusuyoruz. Bilindiği gibi yarışlarımız çok yıllı kontratlar üzerine planlanıyor. Bu yüzden gelecek yıl üzerine yarışlarımız kontratlarda belirtilen takvimi takip edecek. Fakat İstanbul fırsatını kullanmak üzerine de görüşmeleri dört gözle bekliyoruz." Formula 1 CEO'su Carey, açıklamasının ardından havalimanından ayrıldı.

- İstanbul
Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi
Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi
Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi
Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Formula 1 Başkanı Chase Carey İstanbul'a geldi - Son Dakika


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