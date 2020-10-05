Vural Ak: "Formula 1 biletlerinin ücret iadesi en kısa sürede yapılacak" - Son Dakika

Vural Ak: "Formula 1 biletlerinin ücret iadesi en kısa sürede yapılacak"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul'daki Formula 1'in seyircisiz olarak düzenleneceğinin açıklanmasının ardından, "Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır" dedi.

Vural Ak:

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul'daki Formula 1'in seyircisiz olarak düzenleneceğinin açıklanmasının ardından, "Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır" dedi.

Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye'ye getirilen ve 13-14-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 etkinliği seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Açıklandığı ilk günden bu yana tüm dünyada büyük ses getiren ve Türkiye'yi heyecana boğan bu önemli organizasyonla ilgili olarak, İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı sonrası İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yarışın seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi.

"Ücret iadesi en kısa sürede yapılacak"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, konuyla ilgili olarak, "Daha önce pek çok kez belirttiğimiz gibi insan sağlığı hepimizin birinci önceliği. Tüm senaryolara göre ilk günden itibaren hazırlıklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Türkiye'nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik ve dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'a özel dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini halkımızla buluşturduk. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki; biz bütün katılımcılarımızı misafir etmek için hazırlanırken, şimdi Intercity İstanbul Park ekibi 85 milyonun kalbinde misafir olacak. Buradan aldığımız güçle tüm dünyada 2 milyar kişinin izleyeceği Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirecek ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtma misyonumuzdan hiç bir taviz vermeyeceğiz. Eminim ki seyircisiz de olsa burada sergileyeceğimiz kusursuz ev sahipliğinin ardından önümüzdeki sene yarışları yine Türkiye'ye getireceğiz ve tüm tribünleri birlikte dolduracağız. Motor sporları severlere gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Biletix, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vural Ak: 'Formula 1 biletlerinin ücret iadesi en kısa sürede yapılacak' - Son Dakika Ekonomi

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