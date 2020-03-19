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Formula 1 bu yıl Monaco'ya uğramayacak
6 saat önce
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan Monaco Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl düzenlenmeyecek.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan Monaco Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl düzenlenmeyecek.
Monaco Otomobil Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi.
Böylece 2020 Formula 1 takvimindeki yarış sayısı 21'e düştü. F1 otomobilleri, 1954'ten bu yana ilk kez Monaco sokaklarında yarışamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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