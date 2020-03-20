Formula 1 bu yıl Monaco'ya uğramayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1 bu yıl Monaco'ya uğramayacak - Son Dakika Spor

Formula 1 bu yıl Monaco'ya uğramayacak

57 dakika önce

Monaco Otomobil Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi.

Formula 1 bu yıl Monaco'ya uğramayacak, System.String[]

Monaco Otomobil Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi.

Böylece 2020 Formula 1 takvimindeki yarış sayısı 21'e düştü. F1 otomobilleri, 1954'ten bu yana ilk kez Monaco sokaklarında yarışamayacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:32 

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