Formula 1'de Azerbaycan GP ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'de Azerbaycan GP ertelendi - Son Dakika Spor

Formula 1'de Azerbaycan GP ertelendi

7 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturalya ve Monako Grand Prix'lerinin iptali; Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda ve İspanya'nın ertelenmesiyle 2020 sezonunun ilk yarışı olacağı tahmin edilen Azerbaycan Grand Prix de ertelendi.

Formula 1'de Azerbaycan GP ertelendi, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturalya ve Monako Grand Prix'lerinin iptali; Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda ve İspanya'nın ertelenmesiyle 2020 sezonunun ilk yarışı olacağı tahmin edilen Azerbaycan Grand Prix de ertelendi.

Azerbaycan GP'nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ve dünyadaki koronavirüs tehdidi nedeniyle Grand Prix'nin 7 Haziran'da yapılmasının mümkün olmadığı ve bundan dolayı GP'nin ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) daha önce yaptığı açıklamalarla, Avustralya ve Monako Grand Prix'lerinin iptal edildiğini; Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda ve İspanya Grand Prix'lerinin ise ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.


Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:23 Kaynak: DHA

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