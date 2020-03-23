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Formula 1'de Azerbaycan GP ertelendi
7 saat önce
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturalya ve Monako Grand Prix'lerinin iptali; Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda ve İspanya'nın ertelenmesiyle 2020 sezonunun ilk yarışı olacağı tahmin edilen Azerbaycan Grand Prix de ertelendi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturalya ve Monako Grand Prix'lerinin iptali; Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda ve İspanya'nın ertelenmesiyle 2020 sezonunun ilk yarışı olacağı tahmin edilen Azerbaycan Grand Prix de ertelendi.
Azerbaycan GP'nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ve dünyadaki koronavirüs tehdidi nedeniyle Grand Prix'nin 7 Haziran'da yapılmasının mümkün olmadığı ve bundan dolayı GP'nin ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) daha önce yaptığı açıklamalarla, Avustralya ve Monako Grand Prix'lerinin iptal edildiğini; Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda ve İspanya Grand Prix'lerinin ise ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:23 Kaynak: DHA
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