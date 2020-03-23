Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si de ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si de ertelendi - Son Dakika Spor

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si de ertelendi

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan etabı da ertelendi.

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si de ertelendi, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan etabı da ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle 7 Haziran'da yapılması planlanan Azerbaycan Grand Prix'sinin ertelendiği duyuruldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda daha önce Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya ve Hollanda grand prixleri ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 9. sırasında, 14 Haziran'daki Kanada Grand Prix'si yer alıyor.

Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: AA

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