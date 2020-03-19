Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika Spor

Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 4 ayağı ertelenen 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, 5, 6 ve 7. yarışları da planlanan tarihte yapılamayacak.

Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 4 ayağı ertelenen 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, 5, 6 ve 7. yarışları da planlanan tarihte yapılamayacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, artan sağlık endişeleri sebebiyle Çin, Avustralya, Bahreyn, Vietnam'ın ardından, 3 Mayıs'taki Hollanda, 10 Mayıs'taki İspanya ve 24 Mayıs'taki Monaco grand prix'leri de ertelendi.

FIA ve Formula 1 yönetimlerinin, mayıs sonrası şartlar güvenli hale gelir gelmez şampiyonayı başlatma niyetinde oldukları da belirtildi.

Ayrıca 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan yeni sportif kuralların, 2022'den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 8. sırasında, 7 Haziran'daki Azerbaycan Grand Prix'si yer alıyor.

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:28 Kaynak: AA

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