Son Dakika › Spor › Formula 1'de Haas, pilotlarının maaşlarını düşürecek - Son Dakika Spor
Formula 1'de Haas, pilotlarının maaşlarını düşürecek
6 saat önce
Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.
Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.
Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, Birleşik Krallık'ta çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise kesintiye gidecek.
Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kanada'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:26 Kaynak: AA
Son Dakika Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir