Formula 1'de inanılmaz yarış! Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı

Formula 1 Britanya GP'sini Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Son 2 turda sırasıyla Bottas, Sainz ve Hamilton'un sol ön lastikleri patladı. Yarışı 2. sırada götüren Bottas 11. sıraya düşerken Lewis Hamilton son turu patlak lastikle tamamlayarak yarışı kazandı.

Redbull'dan Max Verstappen yarışı 2. sırada bitirdi, Ferrari'nin genç yıldızı Charles Leclerc ise 3. oldu.

Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Britanya Grand Prix'si sonrasında Lewis Hamilton 88 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken Valtteri Bottas da 58 puanla kalarak ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 146 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun beşinci yarışı 9 Ağustos'ta yine Silverstone Pisti'nde koşulacak.

Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 52

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36

5. Charles Leclerc (Monaco): 33