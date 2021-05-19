Formula 1'de McLaren, Lando Norris'in sözleşmesini uzattı

Formula 1 ekiplerinden McLaren, Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sürücünün sözleşmesinin 2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ve gelecek yıl Avustralyalı Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olmaya devam edeceği belirtildi.

2017 yılında katıldığı McLaren takımında 2019'dan bu yana yarışlarda mücadele eden Norris, 42 yarışta iki kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Norris, bu sezon elde ettiği 41 puanla pilotlar klasmanında dördüncü sırada bulunuyor.