Formula 1'de Monako GP iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'de Monako GP iptal edildi - Son Dakika Spor

Formula 1'de Monako GP iptal edildi

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün ertelendiği açıklanan Monako Grand Prix, organizatörlerin başka uygun bir tarihin bulunmadığını duyurmasıyla iptal edildi.

Formula 1'de Monako GP iptal edildi, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün ertelendiği açıklanan Monako Grand Prix, organizatörlerin başka uygun bir tarihin bulunmadığını duyurmasıyla iptal edildi.

Bugün FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte Hollanda GP ve İspanya GP ile birlikte ertelendiği duyurulan Monako GP'nin, 2020 takviminden çıkartıldığı açıklandı. Monako Otomobil Kulübü'nden yapılan açıklamada, ülkede yarış için 24 Mayıs'tan başka uygun bir tarih bulunmadığı dile getirildi ve bu nedenden dolayı Monako Grand Prix'in iptal edildiği açıklandı.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:26 Kaynak: DHA

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