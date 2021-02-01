Formula 1'de Pierre Gasly koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Formula 1'de Pierre Gasly koronavirüse yakalandı

01.02.2021 10:39
Formula 1'de Pierre Gasly koronavirüse yakalandı, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Alpha Tauri takımının Fransız sürücüsü Pierre Gasly'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Alpha Tauri takımının Fransız sürücüsü Pierre Gasly'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Gasly, kendisiyle son dönemde iletişime geçenleri bilgilendirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde izolasyon sürecinin başladığını belirtti.

Daha önce Formula 1 pilotlarından Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Lando Norris ve Charles Leclerc, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Avustralya ve Çin etapları Kovid-19 nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 26-28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

Sosyal paylaşım sitesi, Dünya Şampiyonası, Formula 1, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1'de Pierre Gasly koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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