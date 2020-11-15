Formula 1'de şampiyon olan Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz

İstanbul Grand Prix'sinde Lewis Hamilton, elde ettiği 7. şampiyonluğuyla tarihe geçti. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Hamilton gözyaşları içinde, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz" dedi.

Büyük Britanyalı pilot, sözlerine "Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın" şeklinde sürdürdü.

"EN İYİSİNİ YAPTIK"

Zorlu bir yarış olacağını tahmin ettiğini belirten şampiyon pilot, "Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız" ifadelerini kullandı.