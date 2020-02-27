Formula 1’de sezon başlangıcı tehdit altında - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1’de sezon başlangıcı tehdit altında - Son Dakika Spor

Formula 1’de sezon başlangıcı tehdit altında

21 dakika önce

Formula 1’de yeni sezon, normal şartlar altında, 15 Mart’ta Avustralya Grand Prix’si ile start alacak.

Formula 1’de sezon başlangıcı tehdit altında, System.String[]

Formula 1’de yeni sezon, normal şartlar altında, 15 Mart’ta Avustralya Grand Prix’si ile start alacak. İkinci yarış ise hemen bir hafta sonrasında, 22 Mart günü Bahreyn’de koşulacak.

Yukarıdaki paragrafta “normal şartlar altında” ifadesinin kullanılmasının sebebi, pek tabii Koronavirüs salgını. İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen virüsün neden olduğu bu salgın, dünyada günbegün daha fazla bölgede ve kişide görülüyor. Birçok farklı ülkede spor organizasyonlarının ertelenmesine ya da iptaline sebep oluyor. Ve öyle gözüküyor ki, hâlihazırda bu salgından etkilenen Formula 1 için vaziyet çok daha ağırlaşabilir.

9 Nisan 2020’de koşulması planan Çin Grand Prix’si, söz konusu salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ancak bu sıralar, sezonun ilk iki Grand Prix’sinin ertelenmesi dahi motor sporları kamuoyunda yer bulan iddialar arasında.

Bu iddialar bir yana, birçok ülke Koronavirüs salgınının kendi topraklarına uğramaması için kendi önlemlerini almaya çalışıyor. Sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak Avustralya da bunlardan biri. Öte yandan, Red Bull takımının yöneticilerinden Helmut Marko, Avustralya hükümetinin vatandaşların Singapur’a, Hong Kong’a, Bahreyn veya Dubai’ye gitmesine izin vermemesi gerektiğini düşünüyor.

Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:14 
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