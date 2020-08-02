Formula 1'de sezonun 4. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, son turda lastiği patlamasına...
Formula 1'de sezonun 4. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, son turda lastiği patlamasına rağmen, şampiyona lideri Lewis Hamilton kazandı.
Formula 1'de sezonun 4. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, son turda lastiği patlamasına rağmen, şampiyona lideri Lewis Hamilton kazandı. Hamilton ayrıca üst üste 3. kez birinci olmanın sevincini de yaşadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 05:58
Kaynak: İHA
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