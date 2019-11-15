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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 20. yarış heyecanı Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşanacak.

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 20. yarış heyecanı Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşanacak.


Formula 1'de sıradaki durak Brezilya olacak. Yarışlar Sao Paulo şehrinde bulunan 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 21.00'de yapılacakken, yarış ise 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, daha önce şampiyonluğunu ilan etmişti.


Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 şöyle:


Pilotlar


1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 381


2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 314


3 - Charles Leclerc (Monako): 249


4 - Max Verstappen (Hollanda): 235


5 - Sebastian Vettel (Almanya): 230


Takımlar


1 - Mercedes: 695


2 - Ferrari: 479


3 - Red Bull Racingl: 366


4 - McLaren: 121


5 - Renault F1 Team: 83 - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Sao Paulo, Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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