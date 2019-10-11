Son Dakika Haberleri: Formula 1'de sıradaki durak Japonya
Son Dakika Spor Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

1 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Japonya, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.


Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden yarın yapılması planlanan yarışın sıralama turları, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenerek bir gün sonraya alındı.


Formula 1'den yapılan açıklamada, ülke genelinde yarın etkili olması beklenen Hagabis Tayfunu'nun yarışçılar, seyirciler ve organizasyon yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atma ihtimali göz önüne alınarak sıralama turlarının ertelendiği ve 13 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te gerçekleştirileceği belirtildi. Yarınki antrenman turları ise iptal edildi.


Yarış ise planlandığı gibi 13 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.


Pilotlar ve takımlar klasmanında Mercedes'in açık ara liderliği sürmesine rağmen son dönemde büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, Rusya'daki son yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Önceki 3 yarışta ise Ferrari takımından Charles Leclerc Belçika ve İtalya, Sebastian Vettel ise Singapur etabında bitiş çizgisini ilk sırada geçti.


Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:


- Pilotlar klasmanı


1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 322 puan


2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 249


3. Charles Leclerc (Monako): 215


4. Max Verstappen (Hollanda): 212


5. Sebastian Vettel (Almanya): 194


- Takımlar klasmanı


1. Mercedes: 571 puan


2. Ferrari: 409


3. Red Bull: 311


4. McLaren: 101


5. Renault: 68

Dünya Şampiyonası, Japonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 isim Beşiktaş başkanlığına aday oldu!
İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor Günlük burç yorumları 11 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:35:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Formula 1'de sıradaki durak Japonya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]