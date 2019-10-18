Son Dakika Haberleri: Formula 1'de yeni anlaşma
Son Dakika Spor Formula 1'de yeni anlaşma

Formula 1'de yeni anlaşma

1 saat önce

Formula 1 yönetimi ve Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Miami Dolphins, Florida City'de 2021'de yapılması planlanan grand prix için prensip anlaşmasına vardı.

Formula 1'de yeni anlaşma, System.String[]

Formula 1 yönetimi ve Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Miami Dolphins, Florida City'de 2021'de yapılması planlanan grand prix için prensip anlaşmasına vardı.


Eğer anlaşma resmileşirken yeni pist, Dolphins'in sahası olan Hard Rock Stadyumu'nun çevresine çapılacak ve araçlar stat çevresinde turlayacak.


Ancak anlaşmanın resmi olması için Miami Şehri yönetiminden geçmesi gerekir ki kentte bir yarış düzenlenmesine karşın olan güçlü bir muhalefet olduğu biliniyor.


Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada ise gerçekleşmesi halinde yarışın kente 400 milyon dolardan fazla gelir getireceği kaydedildi.

Florida, Futbol, Miami, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:32 
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