Formula 1’de yeni sezon başlıyor! - Son Dakika

Formula 1’de yeni sezon başlıyor!

Formula 1, koronavirüs salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği spor dallarından biri oldu.

Formula 1, koronavirüs salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği spor dallarından biri oldu.

Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi

Mart ayının ortalarında Avustralya’da Melbourne pistinde başlaması beklenen yeni sezon, pandemi sürecinde askıya alınmış ve durum Haziran başına kadar netlik kazanamamıştı.

Formula 1 yönetiminin aldığı karar sonrasında 2020 sezonu, bu hafta sonu Avusturya’da koşulacak olan yarışla başlayacak.

Sıralama turları yarın yapılacakken ilk yarış, 5 Temmuz saat 16:10’da başlayacak.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi:

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya

27 Eylül – Rusya

25 Ekim – ABD

01 Kasım – Meksika

15 Kasım – Brezilya

29 Kasım – Abu Dhabi

Son şampiyon Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ile Mercedes’in pilot ikilisini oluşturuyor. Hamilton’ın gelecek sezonda da Gümüş Oklar’da kalması beklenirken Bottas, gelecek sezon başka bir takımda yer alabilir.

Ferrari’de son sezonunu geçiren ve yeni takımı belli olmayan Sebastian Vettel ile “Genç Prens” Charles Leclerc, Kırmızılar’ın tulumlarını paylaşıyorlar.

Geçtiğimiz sezon özellikle olgunluk anlamında gösterdiği gelişimle takdir toplayan Max Verstappen ile sezon ortasında takıma dahil olan Alexander Albon, Red Bull’dalar.

Gelecek sezon Kırmızı tulumu giyecek olan Carlos Sainz, Britanya’nın genç yıldızlarından Lando Norris ile McLaren’de yer alıyor.

Renault’a son sezonunu geçiren Daniel Ricciardo ile geçtiğimiz yılı evde geçiren Esteban Ocon, Renault tulumunu; Pierre Gasly ve Daniil Kvyat ikilisi ise AlphaTauiri tulumunu paylaşıyorlar.

Racing Point’in sürücü ikilisi Meksikalı Sergio Perez ile takım sahibinin oğlu Lance Stroll. 2018’de Avusturya’da pist rekorunu kıran Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisi Alfa Romeo; “sorunlu ikili” Romain Grosjean ile Kevin Magnussen, HAAS; George Russell ve Nicholas Latifi ise teknik dertleri bir türlü bitmeyen Williams’ta yer alıyorlar.

Avusturya, Mercedes, Britanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:39 

Son Dakika Spor Formula 1’de yeni sezon başlıyor! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
20:28
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
18:23
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 20:56:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Formula 1’de yeni sezon başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]