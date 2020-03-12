Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor! - Son Dakika Spor

Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!

6 saat önce

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 14 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!, System.String[]

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 14 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak.


Yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.


Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenece17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.


Bahreyn'de 20- 22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.


2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:


15 Mart: Avustralya Grand Prix


22 Mart: Bahreyn Grand Prix


5 Nisan: Vietnam Grand Prix


3 Mayıs: Hollanda Grand Prix


10 Mayıs: İspanya Grand Prix


24 Mayıs: Monaco Grand Prix


7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix


14 Haziran: Kanada Grand Prix


28 Haziran: Fransa Grand Prix


5 Temmuz: Avusturya Grand Prix


19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix


2 Ağustos: Macaristan Grand Prix


30 Ağustos: Belçika Grand Prix


6 Eylül: İtalya Grand Prix


20 Eylül: Singapur Grand Prix


27 Eylül: Rusya Grand Prix


11 Ekim: Japonya Grand Prix


25 Ekim: ABD Grand Prix


1 Kasım: Meksika Grand Prix


15 Kasım: Brezilya Grand Prix


29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

Bahreyn, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:04 
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