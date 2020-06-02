Formula 1'de yeni sezonun açılış takvimi belli oldu

Mart ayında başlaması planlanan Formula 1, koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezon açılışını yapamamıştı.

Mart ayından beri geri dönüşe dair birçok senaryo konuşulurken Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılması ve peşinden oluşan kelebek etkisi, 2021 sezonundaki sürücü dağılımını etkiledi.

Bu transfer hareketliliğinin ardından Formula 1 yönetimi, geri dönüş planlarına dair son bilgileri paylaştı.

3 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak olan sezon, 10-12 Temmuz arası yine Avusturya'daki yarışla devam edecek. Ardından 17 ile 19 Temmuz arasında Macaristan'a gidilecek.

31 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında Büyük Britanya'da iki yarış yapılacak. Ada'dan sonraki durak ise İspanya olacak.

14 ile 16 Ağustos tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek olan yarış sonrasında 28'inde Belçika ve 4 Eylül'de İtalya, F1'e ev sahipliği yapacaklar.

Geri kalan takvim, önümüzdeki haftalarda açıklanacak.