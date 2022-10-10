Mercedes-AMG SL 43 ve SL 63 4MATIC artık Türkiye'de!

Formula 1'den aktarılan elektrikli egzoz gazı turbo beslemesi özellikleri ile dünyada bir ilke imza atan Mercedes-AMG SL 43 ve SL 63 4MATIC+ modelleri Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni nesil turbo tüm devir bandı boyunca ani gaz tepkisi sunarak, verimliliği artırırken daha dinamik sürüş deneyimi sunuyor.

Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı tarafından kullanılan bu teknolojinin yanı sıra SL 43 ve SL 63 4MATIC+ modelleri zengin standart donanımıyla da öne çıkıyor. Hem dinamikleri hem de verimliliği artıran AMG Aerodinamik Paketi ile de hava akışı talebe göre yönlendirilip aerodinamik performans geliştiriliyor.

Elektrikli tente tavan yeni SL'lerde ağırlığı 21 kilogram azaltarak daha düşük bir ağırlık merkezi sunuyor. İç mekanda ise analog ve dijital dünyayı buluşturan hiperanalog kokpit ile lüks koltuklar bulunuyor.

AMG yüksek performanslı kompozit fren sistemi sayesinde de fren mesafesi kısalırken kontrollü yavaşlama olanağı sağlanıyor. İki otomobilde de standart olarak sunulan arka aks yönlendirmesi de daha dengeli ve çevik bir sürüş deneyimi sağlıyor.

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Mercedes-AMG SL 43 & Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

Mercedes-AMG Yeni SL'i, V8 motorlu Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ motoru (ortalama yakıt tüketimi 13.4) ve yenilikçi bir başlangıç olan Mercedes-AMG SL 43 motoru (ortalama yakıt tüketimi 9,4-8,9 lt/100 km) sunuyor. Tente tavanlı 2+2 koltuklu üstü açık modelin motor kaputunun altında 4,0 litre sekiz silindirli ve 2,0 litre dört silindirli yüksek performanslı benzinli motorlar yer alıyor.

Mercedes-AMG SL 43 Turbo besleme, kayış tahrikli marş jeneratörünü (RSG) de besleyen 48 voltluk elektrik sistemi ile çalışıyor. Sonuç olarak, Mercedes-AMG SL 43, 381 hp (280 kW) güç ve 480 Nm tork kullanıma sunuyor. Ayrıca belirli sürüş durumlarında RSG anlık olarak 14 hp (10 kW) ek güç sağlıyor. Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ ise 585 hp (430 kW) güç ve 800 Nm tork kullanıma sunuyor.

Islak kavramalı ve arkadan itişli AMG SPEEDSHIFT MCT 9G şanzıman

Elektrikli egzoz gazı turbo beslemesi olmadan kompakt Mercedes AMG modellerinde uzun süredir enine kullanılan M139 koldu dört silindirli motor, Mercedes-AMG SL 43 'te uzunlamasına konumlandırılıyor.

Arkadan itişli üretilen Mercedes-AMG SL 43 ve dört çeker olan Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT MCT 9G şanzıman (MCT = Çok Plakalı Kavrama) ile donatılıyor. Bu örnekte ıslak kavrama tork konvertörünün yerini alıyor.

Bu çözüm, ağırlığı azaltıyor ve daha düşük ataleti sayesinde özellikle hızlanma ve yük değişikliklerinde gaz emirlerine daha hızlı tepki veriyor. Özenle kalibre edilen yazılım kısa vites değiştirme süreleri dışında gerektiğinde birden çok vites küçültme olanağı da sağlıyor.

Bunun dışında, "Sport" ve "Sport+" sürüş modlarındaki ara gazı işlevi sürüş keyfine katkı sağlıyor. Ayrıca, hızlı kalkış için RACE START işlevi de bulunuyor.

Üstün performans ise standart. Mercedes-AMG SL 43, 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor ve 275 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ için ise bu değerler 0-100 km/s hızlanma 3,6 saniye ve 315 km/s maksimum hız.

R232 kasa kodlu SL, Mercedes AMG tarafından geliştirilen tamamen yeni bir araç mimarisine dayanıyor. Yeni boyut konsepti, 1989 yılından (Mercedes SL model serisi R129) bu yana ilk kez 2+2 oturma düzenine izin veriyor. Bu, yeni SL'i daha kullanışlı kılıyor. Arka koltuklar günlük işlevselliği arttırıyor ve 1,50 metreye kadar (çocuk oto koltuğu ile 1,35 metreye kadar) yolcular için alan sunuyor.

Ek oturma alanına gerek olmadığında koltukların arkasına takılan hava perdesi, ön koltuk yolcuların boyun bölgesini hava akımından koruyabiliyor. veya ikinci koltuk sırası, örneğin bir golf çantası gibi, ek saklama alanı olarak kullanılabiliyor.

Hafif alüminyum kompozit şasi, kendini destekleyen alüminyum space-frame iskeletten oluşuyor. Tasarım maksimum rijitlik sağlarken üstün sürüş dinamikleri, yüksek konfor sportif gövde oranları için mükemmel bir temel oluşturuyor. Gövde mimarisinin amacı, yanal ve dikey dinamiklere odaklanarak AMG Sürüş Performansını sunarken üstün konfor ve güvenlik konusunda yüksek standartları karşılamak.

Kullanılan gelişmiş malzemelerle düşük ağırlık ile yüksek rijitlik seviyesi elde ediliyor. Örneğin ön cam çerçevesinde alüminyum, magnezyum, fiber gibi kompozit malzemeler kullanılıyor. Bu yüksek rijitlik seviyesi ile birlikte ışık hızında açılan arka takla barları gelişmiş bir koruma sunuyor.

Zarif dış tasarım detaylarıyla yeni giriş seviyesi versiyon

Mercedes-AMG SL 43'ün dış tasarımı, sekiz silindirli Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ versiyonundan küçük farklılıklara sahip. Örneğin farklı ön ve arka tamponlara sahip.

Ayrıca köşeli yerine yuvarlak çift egzoz çıkışına sahip. SL; uzun dingil mesafesi, kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun motor kaputu, eğimli ön cam, geride konumlandırılmış kabin ve güçlü arka kısım gibi karakteristik tasarım unsurları ile dikkat çekiyor.

Tüm bu tasarım unsurları karakteristik SL siluetini oluşturuyor. Hacimli çamurluklar ve yan panellerle aynı hizada büyük çaplı hafif alaşım jantlar güçlü ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Mercedes-AMG SL 43, standart olarak 20 inç hafif alaşım jantlarla donatılıyor.

Ayrıca sekiz silindirli Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ modelinde aerodinamik olarak optimize edilen ve hava direncini azaltan 21 inçlik hafif alaşım jantlar da sunuluyor.

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