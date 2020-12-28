'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si, 2020'nin en iyi yarışı seçildi - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları sonrası asfaltı yenilen Intercity Formula 1 pistinde gerçekleştirilen 'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si, global olarak yapılan oylamada, 2020 yılının en iyi yarışı seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 2005 ile 2011 yılları arasında 7 kez düzenlenen 'Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de, Intercıty İstanbul Park'ta düzenlendiği hatırlatıldı. Bakanlığın hummalı çalışmaları sonrası yenilenen asfaltta yapılan yarışın büyük heyecana sahne olduğu kaydedildi.