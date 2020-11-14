Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün - Son Dakika

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün

14.11.2020 17:39
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün, System.String[]

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında da soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı. İlk seansta yoğun yağış sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış 45 dakikalığına durduruldu. Bu sürede Tuzla Belediyesine ait su tahliye aracı da piste müdahale etti.

Yağışın durmasıyla devam eden sıralama turları, sürprizlere sahne oldu. Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş lastiğini tercih etmesi, sıralama turlarının kaderini belirledi.

Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.

Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.

Ferrari sürücüleri ikinci seansta elendi

Üç antrenman turunda da en hızlı ilk 3 isim arasında yer alan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, sıralama turlarının ikinci seansında elendi.

Leclerc, 1.56.696'lık süresiyle yarışa 14. sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.55.169'luk zamanıyla 12. sırayı alarak üçüncü seansı göremedi.

Mercedes'in pole pozisyonu serisi İstanbul'da sona erdi

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi.

İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.

Türkiye Grand Prix'sinde yarın saat 13.10'da başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:

SürücüTakım Süre 1 Süre 2 Süre 3
1Lance Stroll Racing Point2.07.4671.53.3721.47.765
2Max Verstappen Red Bull1.57.4851.50.2931.48.055
3Sergio Perez Racing Point 2.07.6141.54.0971.49.321
4Alexander Albon Red Bull1.59.4311.52.2821.50.448
5Daniel Ricciardo Renault 2.05.5981.54.2781.51.595
6Lewis Hamilton Mercedes2.07.5991.52.7091.52.560
7Esteban Ocon Renault2.06.1151.53.6571.52.622
8Kimi Raikkonen Alfa Romeo2.01.2491.53.7931.52.745
9Valtteri Bottas Mercedes2.07.0011.53.7671.53.258
10Antonio Giovinazzi Alfa Romeo2.07.3411.53.4311.57.226

 - - - - -
11Lando Norris McLaren 2.07.1671.54.945

12Sebastian Vettel Ferrari2.03.3561.55.169

13Carlos Sainz McLaren 2.07.4891.55.410

14Charles Leclerc Ferrari2.04.4641.56.696

15Pierre Gasly AlphaTauri2.05.5791.58.556

 - - - - -
16 Kevin Magnussen Haas2.08.007

17Daniil Kvyat AlphaTauri2.09.070

18George Russell Williams2.10.017

19Romain Grosjean Haas2.12.909

20Nicholas Latifi Williams2.21.611

Lance Stroll, Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün - Son Dakika Spor


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