Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru - Son Dakika

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru

12.11.2020 18:15
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru, System.String[]

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki yarışta kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Hamilton, "Üzerimde baskı yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarışa odaklanmış durumdayım. Bütün bir sezonu adım adım düşündük. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Burada tekrar bulunmak güzel. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti'ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

Yarışmayı ve yeni meydan okumaları sevdiğini aktaran Hamilton, "Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de 2011'de düzenlenen son yarışı kazanan Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, "2011'de burada galip gelmek benim için önemli bir başarıydı. Uzun zaman sonra yeniden buradayım. Eğlenceli bir pist. Yarıştığımda bunu hissetmiştim. Performans anlamında iniş çıkışlara sahne olabiliyor. İstanbul Park Pisti, birçok yanıyla ilgi çekici ama en fazla göze çarpan yanı 8. viraj. Çok fazla teknik gerektiren bir pist. Yeni jenerasyon araçlarla burada yeniden yarışmak eğlenceli olacak." diye konuştu.

İstanbul Park'ta 2005'te düzenlenen ilk yarışın galibi Alfa Romeo takımının Fin sürücüsü Kimi Raikkonen, "İstanbul'da kazandığım ilk yarıştan bu yana uzun zaman geçti. Geçmişte güzel anılar yaşadığım bir yer. Son olarak 2011'de buradaydım. Buraya tekrar gelmek harika. Keşke seyirci de olsaydı. Her pilot için zorlu bir pist. Nasıl gidecek göreceğiz. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Klasmanda takım olarak daha iyi bir noktada olmak isterdik. Sezonu elimizden geldiğince fazla puan toplayıp tamamlamak istiyoruz." yorumunu yaptı.

AlphaTauri ekibinden Fransız pilot Pierre Gasly, İstanbul'da ilk kez bulunduğunu belirterek, "Şehirde Formula 1 aracıyla gezmek güzel bir tecrübeydi. Şehrin tarihi yerlerinde aracımla bulunmak benim için heyecan verici oldu ama hız limitini biraz aşmış olabilirim. Şu ana kadar harika iki gün geçirdim. İstanbul Park, teknik ve keskin virajlarıyla eşsiz bir pist. Yarın pistte yarışmak için sabırsızlanıyorum. Son yarışlarda yakaladığımız ivmeyi burada da başarılı olarak devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

McLaren takımının İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, İstanbul Park'ın virajlarıyla heyecan verici bir pist olduğunu kaydederek, "Formula 1'i 10-15 yaşlarımda televizyondan takip ederken Türkiye Grand Prix'sini izleme fırsatım olmuştu. Her zaman iyi bir pist olduğunu düşünmüştüm. Şimdi de burada yarışma fırsatı buldum. Bunun için mutluyum. İzlediğim yarışlardan piste dair az çok fikrim var ama burada yarış deneyimi yaşamak güzel olacak." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 2011'deki GP2 yarışında mücadele eden Haas ekibinin Fransız pilotu Romain Grosjean, "Uzun zaman önce GP2 yarışı için İstanbul'daydım. Burada tekrar bulunmak güzel. Bu sabah pistte yürüdüm, harika durumda. Güzel ve farklı bir pist. İyi bir noktada bitirebilmek için yarışta elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise İstanbul'da ilk kez yarışacağını hatırlatarak, "İlginç ve güzel bir pistte mücadele edeceğiz. Sürüş yapmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul Park'ın ünlü 8. virajını deneyimlemek harika olacak." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan sürücüler, her yarış haftasında olduğu gibi basın toplantısından önce pistte yürüyüş yaptı.

İstanbul Park Pisti, son düzenlemeler yapılarak yarış için hazır hale getirildi.

Takımlar, yarın saat 11.00'de başlayacak antrenman turları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Grand Prix, Formula 1, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru - Son Dakika Spor


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