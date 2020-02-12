Formula 1'e korona virüsü engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'e korona virüsü engeli - Son Dakika Spor

Formula 1'e korona virüsü engeli

6 saat önce

17-19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Çin Grand Prix'i korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

Formula 1'e korona virüsü engeli, System.String[]

17-19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Çin Grand Prix'i korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.


Çin Grand Prix'i destekçisi (sponsoru) Juss Sports Group, resmi olarak Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) ve Şanghay Spor İdaresi ile devam eden tartışmaların ardından resmi olarak organizasyonun ertelenmesini talep etti.


Formula 1, devam eden sağlık kaygıları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüsü salgınını küresel sağlık acil durumu olarak ilan etmesiyle yönetim kurulu FIA ile birlikte, seyahat ekibi, katılımcılar ve fanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla erteleme talebini ortak kararla kabul etti. Formula 1 ve FIA, durumu takip etmek amacıyla takımlar, yarışma sponsorları, CAMF ve yerel yetkililer ile yakından çalışmaya devam edecek.


Formula 1 tarafından yapılan açıklamada, "Çin Grand Prix'i, her zaman Formula 1 takviminin en önemli parçası olmuştur ve seyirciler her zaman muhteşemdi. Çin'de mümkün olduğu kadar kısa sürede yarışmayı dört gözle bekliyoruz ve ülkedeki herkese bu zor zamanda en iyi dileklerimizi sunuyoruz" denildi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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