Formula 1 günlükleri #4: SF1000'in performansı ve Vettel-Leclerc mücadelesi nasıl olacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1 günlükleri #4: SF1000'in performansı ve Vettel-Leclerc mücadelesi nasıl olacak? - Son Dakika Spor

Formula 1 günlükleri #4: SF1000'in performansı ve Vettel-Leclerc mücadelesi nasıl olacak?

6 saat önce

Tarihin en başarılı ve en çok taraftara sahip Formula 1 takımı Scuderia Ferrari, 2007’den bu yana pilotlar şampiyonluğunu kazanamıyor.

Formula 1 günlükleri #4: SF1000'in performansı ve Vettel-Leclerc mücadelesi nasıl olacak?, System.String[]

Tarihin en başarılı ve en çok taraftara sahip Formula 1 takımı Scuderia Ferrari, 2007’den bu yana pilotlar şampiyonluğunu kazanamıyor. 2008, 2010 ve 2012’de şampiyonluğu son yarışa kadar getirmelerine karşın bunu bir türlü istenen sonuca çeviremediler. Bu üç sezonun haricinde rakiplerinin hızına ayak uydurmakta zorlanan İtalyanlar, 2017’den sonra tekrar kıpırdanmaya başlasalar da operasyonel hatalar, aracın teknik zayıflıkları ve pilotaj hataları nedeniyle Tifosi’nin tahammül sınırlarını zorlamaya devam ettiler.

2020 sezon öncesi kış testlerinde yeni araç SF1000’le alışılmışın aksine muhafazakar bir test yaklaşımı benimseyen takım; genellikle ağır yakıt yüküyle ve düşük motor moduyla attıkları turlarla ellerini göstermekten kaçındılar. Takım patronu Mattia Binotto, SF1000’in selefi 2019 aracı SF90’ın viraj performansı zayıflığının üzerine gittiklerini ve bunu bir miktar düzelttiklerini belirtti. Fakat FIA’dan gelen, "geçtiğimiz sezon Ferrari güç ünitesindeki tartışmalarla ilgili olarak incelemenin tamamlandığı ve özel anlaşma yapıldığı" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Diğer takımlar bu gizli anlaşmanın ve incelemenin vardığı sonucun detaylarının paylaşılmasını istediler. Bu durum padokta Ferrari güç ünitesinin tamamen yasal olmadığını ve yapılan gizli anlaşmayla cezai yaptırım olmadan yasal hâle getirilmesini işaret ediyor şeklinde yorumlandı. Daha sonra Mercedes bu gizli anlaşmayı sorgulamaktan esrarengiz şekilde vazgeçerken, Red Bull’un başını çektiği grubun hâlen açıklama beklediği biliniyor.

Görünen o ki 2020 sezonu da Ferrari’nin yılı olmaktan uzak kalacak. Ancak yine de Ferrari’nin performansı her zaman sezonun en merak edilen bilinmeyen denklemi olmuştur. Kim bilir, belki de ellerini göstermeden ve büyük blöf içinde büyük bir soyguna hazırlanıyorlardı.

Öte yandan pilotlar arasında geçtiğimiz sezon fitili ateşlenen mücadelenin nelere gebe olabileceğini Interlagos’taki kazayla deneyimlemiştik.

Bir tarafta geçen yıla lider pilot rolüyle başlayan ancak kısa süre sonra takım arkadaşının hızıyla baş etmekte zorlanan dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, diğer tarafta Verstappen'le birlikte yeni jenerasyonun en güçlü pilotu olan ve 2019 sezonunu iki galibiyet ve yedi pol pozisyonuyla tamamlayan Charles Leclerc.

2020 sezonu ikisi için de çok kritik bir yıl olacak. Vettel’in Ferrari ile sözleşmesinin son senesinde kariyerine ve repütasyonuna son ve büyük darbe vurabilecek bir yenilgiyi tekrar yaşamaya tahammülü olmayacaktır. Leclerc ise harika bir iş çıkartıp kazandığı Monza’da çılgına çevirdiği tribünleri Ferrari’nin uzun yıllar lideri olabileceğine ikna etmeye çalışacak.

Fakat bu nefis savaşı izlemek için de salgının boyutlarının küçülmesini umalım...

Ferrari, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:04 

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