Formula 1 hayranları Beleştepe'ye akın etti - Son Dakika

Formula 1 hayranları Beleştepe'ye akın etti

14.11.2020 15:35
Formula 1 hayranları Beleştepe'ye akın etti, System.String[]

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", 9 yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da başladı.

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", 9 yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da başladı. Yağmurlu ve soğuk havaya aldırmayan Formula 1 hayranları sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul park alanına akın etti. Yarışı önceki yıllarda olduğu gibi yüksek tepelere çıkıp izlemek isteyen vatandaşlar polis barikatlarına takıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmişti.

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Formula 1 hayranları sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul park alanına akın etti. Yarışı önceki yıllarda olduğu gibi yüksek tepelere çıkıp izlemek isteyen vatandaşlar polis barikatlarına takıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yarışların yapılacağı alanda ve alana bağlı yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yarışları bedava izlemek isteyen vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı. Saat 12.00'da başlayacak yarış öncesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'da yapılan Formula 1 yarışları öncesinde özel gösteri uçuşu yaptı. Yarışı izlemek için Formula 1 İstanbul Park'ın çevresinde bekleyen vatandaşlar SOLOTÜRK özel uçuş gösterisini hayranlıkla izledi. Bazı vatandaşlar yarışı beklerken yanlarında getirdikleri piknik tüpü üzerinde sucuk ekmek yaptı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarından yarışları izledi.

Oğuzhan Divarcı isimli bir vatandaş, "Çok uzun zamandan beri bekliyoruz. 9 sene önce de gelmiştim buraya ama o zaman böyle her yer kapalı değildi. Biraz hayal kırıklığı oldu, keşke açık alanlar serbest olsaydı. Polisler her tarafı kapatmış. Açık olsaydı izlemesi daha keyifli olurdu" dedi. Vatandaşlardan Mücahit Enes Aydın, "Buraya Formula 1 izlemeye geldik. Heyecanlıyız ancak heyecanımız yarıda kaldı. Çünkü her yer kapalı, önceki seneler açıktı. Tepeden rahatça izleyebiliyorduk, şu anda izleyemiyoruz. Bu durum bizi ve buraya gelen herkesi üzdü" diye konuştu. Süleyman Dursun isimli bir vatandaş ise, "Mesafe uzak ama şu an duyduğumuz şu ses için geldik. Hatta ben dün geldim biraz keşif yaptım üniversitenin oradan çok güzel oluyor. Çok güzel bir organizasyon ülkemiz açısından dünyanın en iyi pistine sahibiz. Biz de elimizdeki imkanlarla buradan izliyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Çok güzel bir spor ülkemiz adına da müthiş bir şey" dedi. - İSTANBUL

Formula 1 hayranları Beleştepe'ye akın etti
Formula 1 hayranları Beleştepe'ye akın etti
Formula 1 hayranları Beleştepe'ye akın etti

Grand Prix, Formula 1, İstanbul, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Formula 1 hayranları Beleştepe'ye akın etti - Son Dakika


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