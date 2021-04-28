Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de - Son Dakika

Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de

28.04.2021 18:47
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de, System.String[]

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1, 11-12-13 Haziran tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı. Yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edilmesi, pilotlar ve takımların Türkiye'den övgüyle bahsetmeleri ve Intercity İstanbul Park'ın yoğun çabalarıyla ülkemiz bu yıl da Formula 1 ' e ev sahipliği yapacak.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin TC Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. Intercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"2021 YARIŞIMIZ, TÜRKİYE İÇİN UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMENİN HABERCİSİ NİTELİĞİNDEDİR"Formula 1 yönetimiyle 2021 yılı için anlaştıklarını belirten Vural Ak, bu anlaşmanın Türkiye'nin yarış takviminde daimi olarak  yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu söyledi. Ak, "Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir" diye konuştu.BİLET SATIŞLARI PANDEMİNİN SEYRİNE GÖRE NETLİK KAZANACAKBilet satışları ile ilgili de konuşan Vural Ak: "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" şeklinde konuştu.STEFANO DOMENICALI: TÜRKİYE, HARİKA MÜCADELELERE SAHNE OLAN BİR PİST

F1 Başkanı Stefano Domenicali ise "Türkiye'nin geçen sezonki muhteşem yarıştan sonra 2021'de Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye, harika mücadelelere sahne olan bir pist. Formula 1'e ev sahipliği yapmak için isteklerini gösteren Türkiye'deki organizatör ve yetkililere teşekkür etmek istiyorum" dedi.


- İstanbul
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de
Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 heyecanı tekrar Türkiye'de - Son Dakika Spor


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