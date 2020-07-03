Formula 1'in 70. yılı Red Bull Ring'te başlıyor kutlamayı Drum the Bull yapıyor - Son Dakika

Formula 1'in 70. yılı Red Bull Ring'te başlıyor kutlamayı Drum the Bull yapıyor

Formula 1'de 2020 sezonu Avusturya'da açılıyor.

Formula 1'de 2020 sezonu Avusturya'da açılıyor. Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen F1'de yeni sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Red Bull Ring ise özel bir kutlamaya da hazırlanıyor. Ünlü perküsyonist Martin Grubinger, farklı müzik geçmişlerine sahip 150 müzisyenden oluşturduğu koroya klasik müzik ile motor sporları sesini bir araya getirerek Formula 1'in yeni marşını ortaya çıkardı.

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Geleneklerle yaratıcılığın, teknoloji ile çılgınlığın bir araya geldiği, Mahler'in İkinci Senfonisi'ne saygı niteliği de taşıyan enstalasyonda motosikletler, yarış araçları ve uçakların sesleri ile müzisyenlerin performansları mükemmel bir şekilde senkronize edildi.


'Drum the Bull' adı verilen müzikal enstalasyon için Grubinger ve arkadaşları, fırçalar, metal ve ahşap bagetler ve çekiçler kullanırken bunu motor sporları sesleriyle birleştirdiler. Spielberg Boğası olarak da bilinen çelik boğanın çok büyük olduğu için olağanüstü bir akustiğe sahip olduğunu belirten Grubinger "Formula 1'in geri dönüşü özel bir kutlamayı hak ediyordu. Bu yüzden de yaklaşık 8 dakikalık bu performansla Avusturya'nın neyi temsil ettiğini tüm dünyaya göstermek istedik" dedi.


Projeyi özel kılan şeyin yarışçıların işlerini müzisyenler kadar iyi bilmesi olduğunu dile getiren Martin Grubinger "Bu projede çok eğlendik. Araçları kullananlar, uçak pilotları, hepsi mükemmeldi. Onlara müzisyenler gibi ne yapmaları gerektiğini anlattığımızda bununla nasıl başa çıkabileceklerini biliyorlardı. Bu da projemizi özel kıldı" ifadelerini kullandı.


Red Bull'un efsanevi Formula 1 pilotu David Coulthard da bu performansın F1'in dönüşünü kutlamak için çok özel bir yol olduğunu belirtip "Spielberg'deki müziğe karışan uçak ve otomobil motoru sesleri, Formula 1 2020 sezonuna 'hoş geldin' demek için harika bir ses orkestrası kuruyor. Formula 1 tarihinde aynı yerde üst üste iki yarış hiç koşulamamıştı. Bu açıdan da önümüzdeki iki hafta sonu yaşayacağımız durum çok özel bir an" diye konuştu.


Drum the Bull'un tam hali,


Avusturya, Red Bull, Mahler, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:22 

Son Dakika Spor Formula 1'in 70. yılı Red Bull Ring'te başlıyor kutlamayı Drum the Bull yapıyor - Son Dakika Spor
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