Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi - Son Dakika Spor

Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.

Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20- 22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti. Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.

Vietnam, Bahreyn, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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