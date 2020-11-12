Formula 1'in "donut" hareketi Türkiye'de "simit" adını alacak - Son Dakika

Formula 1'in "donut" hareketi Türkiye'de "simit" adını alacak

12.11.2020 21:53
Formula 1'in

İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Formula 1'de "donut" olarak bilinen hareketin Türkiye'de "simit" şekilde adlandırılması önerisine yanıt vererek, "Bu harika bir fikir Red Bull Türkiye, Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle 'simit' olsun" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Formula 1'de "donut" olarak bilinen hareketin Türkiye'de "simit" şekilde adlandırılması önerisine yanıt vererek, "Bu harika bir fikir Red Bull Türkiye, Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle 'simit' olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Red Bull Türkiye resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Tanıtımı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan etkinlik için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gösteri yapan AlphaTauri ekibinden F1 pilotu Pierre Gasly'in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşlan Red Bull Türkiye, İletişim Başkanlığına öneri sundu.

Türk bayrağı emojisi ile yapılan paylaşımda, "Sevgili İletişim Başkanlığı, Pierre Gasly'nin bu müthiş hareketini görmüş müydünüz? Bu harekete Formula 1'de 'donut' deniyor. Ama bizce bu harekete 'simit' demek yakışır! Ne dersiniz, Türkçesi simit olsun mu?" ifadesine yer verildi.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından Türk bayrağı ve gülen yüz emojisi kullanarak alıntı yapılarak verilen cevapta, "Bu harika bir fikir Red Bull Türkiye, Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle 'simit' olsun!" değerlendirmesinde bulunuldu.

Formula 1, Red Bull, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Formula 1'in 'donut' hareketi Türkiye'de 'simit' adını alacak - Son Dakika


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