Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak

Ekim ayında 90 yaşına girecek olan Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dördüncü kez baba olacak. Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği 43 yaşındaki eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.



"UMARIM FORMULA 1'E İLGİ DUYMAZ"



Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hala çok vakit var" ifadelerini kullanırken, Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Formula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.



3 ÇOCUĞU, 5 TORUNU VAR



Ecclestone'un önceki evliliklerinden 65 yaşında Deborah, 35 yaşında Tamara ve 31 yaşında Petra isminde 3 çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu bulunmakta. Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı olacak.



Eccleston ayrıca dünya tarihine de geçecek. Çünkü Stanford Üniversitesi'ne göre, tarihin en büyük babası 88 yaşındaydı.