Formula 1'in ilk kargo uçağı Sabiha Gökçen'e indi - Son Dakika

Formula 1'in ilk kargo uçağı Sabiha Gökçen'e indi

Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.

Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Formula 1 yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan Air Bridge Cargo Airlines uçağı, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan titizlikle indirilen araç ve malzemeler, tırlara yüklenerek yarışların gerçekleştirileceği piste gönderildi.

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