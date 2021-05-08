Hamilton 100. kez pole pozisyonunda

Formula 1 İspanya GP'de sıralama turlarında en iyi dereceyi yapan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kariyerinde 100. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Formula 1 İspanya GP'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.16.741'lik derece ile en iyi süreyi yaparken, kariyerinde 100. kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton'un ardından Redbull sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise üçüncü sırada yer aldı. - İSTANBUL