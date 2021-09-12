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Formula 1 İtalya GP'de kazanan Ricciardo - Son Dakika

Formula 1 İtalya GP'de kazanan Ricciardo

12.09.2021 17:49
Formula 1 İtalya GP'de kazanan Ricciardo, System.String[]

Ricciardo 3 sene sonra kazandıVerstappen ile Hamilton yarış dışı kaldıVerstappen liderliğini sürdürdüMercedes ile Red Bull arasında liderlik yarışı - 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü yarışı İtalya Grand Prix'sinde kazanan McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Ricciardo 3 sene sonra kazandı

Verstappen ile Hamilton yarış dışı kaldı

Verstappen liderliğini sürdürdü Mercedes ile Red Bull arasında liderlik yarışı

- 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü yarışı İtalya Grand Prix'sinde kazanan McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo oldu.Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı İtalya Grand Prix'si, İtalya'nın Monza kentinde bulunan Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde koşuldu. McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo ikinci sıradan start verdiği yarışın kalkışında, birinci sıradaki Red Bull pilotu Max Verstappen'i geride bıraktı. Yarışın sonuna kadar pite girdiği süre dışında liderliği kimseye bırakmayan Avustralyalı pilot, 2018 Monaco Grand Prix'sinden bu yana ilk kez yarış kazanmayı başardı. İkinci sırada McLaren Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris yer alırken, üçüncü sıranın sahibi ise yarışa cezasından dolayı 19'uncu sırada start veren Valtteri Bottas oldu.Yarışın galibi Daniel Ricciardo, son turda yaptığı atakla yarışın en hızlı turunu da atarak hanesine bir puan daha yazdırdı.VERSTAPPEN İLE HAMILTON YARIŞ DIŞI KALDIİtalya Grand Prix'sinin 26'ncı turu, büyük bir kazaya sahne oldu. Pilotlar klasmanında ilk iki sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 26'ncı turda geçirdikleri kazadan dolayı yarış dışında kaldı. Bu kazayla birlikte iki isim de İtalya GP'yi puansız kapatmış oldu.VERSTAPPEN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, 226,5 puanla liderliğini sürdürdü. Mercedes pilotu Lewis Hamilton 221,5 puanla ikinci, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise 141 puanla üçüncü sırada yer aldı. İtalya GP'yi kazanan Daniel Ricciardo ise puanını 83'e yükseltti ve 8'inci sırada yer aldı.MERCEDES İLE RED BULL ARASINDA LİDERLİK YARIŞI2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın takımlar klasmanında ise Mercedes, 362,5 puanla lider konumda yer aldı. ikinci sırada 344,5 puanla Red Bull yer alırken, üçüncü sıra ise 215 puanla McLaren'in oldu.

Sezonun 15'inci yarışı, 24-26 Eylül tarihleri arasında Rusya'da koşulacak.


Formula 1, Mercedes, Redbull, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 İtalya GP'de kazanan Ricciardo - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Formula 1 İtalya GP'de kazanan Ricciardo - Son Dakika
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